Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Вулвергемптон.

Манчестер Сіті та Вулвергемптон зіграють у тридцять п'ятому турі англійської Прем'єр-ліги на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після перемоги в Кубку Англії над Ноттінгем Форест (2:0), залучив до стартового складу Едерсона у ворота, Гюндогана в опорній зоні, тоді як Де Брюйне та Доку розташуються під нападником.

Вітор Перейра, на тлі перемоги над Лестером (3:0), використав із перших хвилин Кунью на вістрі атаки.

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Гюндоган, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Доку — Мармуш.

Запасні: Ортега, Голанд, Гріліш, Гонсалес, Аканджі, Савіо, Фоден, Льюїс, Макейті.



Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Семеду, Андре, Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард, Мунетсі — Кунья.

Запасні: Бентлі, Буено, Хван, Гомеш, Дойл, Сарабія, Гедеш, Джига, Ліма.



Гра Манчестер Сіті — Вулвергемптон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.