Англія

Де Брюйне приніс Манчестер Сіті мінімальну перемогу над Вулвергемптоном

Команда Хосепа Гвардіоли втримала перевагу за рахунком на власному полі та знову випередила Ньюкасл у турнірній таблиці.

Манчестер Сіті — Вулвергемптон, Getty Images

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Манчестер Сіті — Вулвергемптон 1:0

Гол: Де Брюйне, 35



Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі (Аканджі, 58) — Гюндоган (Макейті, 84), Ковачич (Гонсалес, 90+3) — Сілва, Де Брюйне (Фоден, 84), Доку — Мармуш (Льюїс, 83).



Вулвергемптон: Са — Доерті (Сарабія, 65), Агбаду, Тоті — Семеду (Буено, 86), Андре (Гедеш, 80), Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард (Гомеш, 66), Мунетсі — Кунья (Хван, 85).