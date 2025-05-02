Англія
02 травня 2025, 23:57
Де Брюйне приніс Манчестер Сіті мінімальну перемогу над Вулвергемптоном
Команда Хосепа Гвардіоли втримала перевагу за рахунком на власному полі та знову випередила Ньюкасл у турнірній таблиці.
Манчестер Сіті — Вулвергемптон, Getty Images
02 травня 2025, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Вулвергемптон 1:0
Гол: Де Брюйне, 35
Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі (Аканджі, 58) — Гюндоган (Макейті, 84), Ковачич (Гонсалес, 90+3) — Сілва, Де Брюйне (Фоден, 84), Доку — Мармуш (Льюїс, 83).
Вулвергемптон: Са — Доерті (Сарабія, 65), Агбаду, Тоті — Семеду (Буено, 86), Андре (Гедеш, 80), Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард (Гомеш, 66), Мунетсі — Кунья (Хван, 85).