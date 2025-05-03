Англія

Голкіпер Брентфорда може змінити клубну прописку влітку.

Баєр із Леверкузена продовжує розглядати голкіпера Брентфорда Марка Флеккена як потенційне підсилення воротарської позиції.

За повідомленнями журналіста Sky Sport DE Флоріана Плеттенберга, між сторонами вже відбулись попередні переговори.

Однак ситуація для "фармацевтів" ускладнилась — до боротьби за голкіпера Брентфорда приєдналися кілька клубів із англійської Прем'єр-ліги. Чинні чемпіони Німеччини зацікавлені у трансфері, але не готові платити завищену суму.

Флеккен, основний воротар збірної Нідерландів, провів стабільний сезон в Англії, зігравши 35 матчів у всіх турнірах, пропустивши 52 голи та 7 разів відстоявши "на нуль".