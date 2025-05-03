Українець проведе свій 34-й поєдинок у сезоні-2024/25.
Віталій Миколенко, Getty Images
03 травня 2025, 15:57
Евертон у рамках 35-го туру чемпіонату Англії-2024/25 прийматиме Іпсвіч Таун.
Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося й для лівого захисника Віталія Миколенка.
У своїх попередніх 33-х матчах поточної кампанії в усіх турнірах 25-річний українець відзначився двома асистами.
Основна 11-ка гостей виглядає наступним чином:
Протистояння Евертон — Іпсвіч Таун розпочнеться о 17:00 за Києвом.