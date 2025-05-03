Евертон у рамках 35-го туру чемпіонату Англії-2024/25 прийматиме Іпсвіч Таун.

Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося й для лівого захисника Віталія Миколенка.

У своїх попередніх 33-х матчах поточної кампанії в усіх турнірах 25-річний українець відзначився двома асистами.

Основна 11-ка гостей виглядає наступним чином:

Протистояння Евертон — Іпсвіч Таун розпочнеться о 17:00 за Києвом.