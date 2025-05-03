Завершилися матчі АПЛ у слоті 17:00.
Евертон - Іпсвіч, Getty Images
03 травня 2025, 18:59
У рамках 35-го туру АПЛ відбулися два матчі чемпіонату Англії.
Евертон — Іпсвіч 2:2
Голи: Бету, 26, Макніл, 35 - Енсісо, 41, Гірст, 79
Евертон: Пікфорд — Паттерсон (Янг, 82), О'Браєн, Брентвейт, Миколенко — Гує (Шерміті, 90), Гарнер — Макніл (Калверт-Льюїн, 78), Алькарас (Іроегбунам, 90), Ндіає — Бету (Гаррісон, 78)
Іпсвіч: Палмер — О'Ши, Вулфенден, Берджесс, Грівз — Морсі (Філліпс, 69), Тейлор (Мікаель Каюсте, 82) — Гатчінсон, Чаплін (Гірст, 69), Енсісо (Туанзебе, 90) — Делап (Кларк, 69)
Попередження: О'Браєн, Алькарас, Паттерсон, Миколенко — Делап, Морсі, Чаплін, Гірст.
Лестер - Саутгемптон 2:0
Голи: Варді, 17, Аю, 44
Лестер: Столярчик — Джастін, Фас, Коуді, Томас — Ндіді, Скіпп — Макатір, Ель-Ханнус, Аю — Варді (Дака, 85)
Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс (Діблінг, 46) — Вокер-Пітерс, Даунс, Угочукву (Арчер, 79), Меннінг — Фернандеш (Смоллбоун, 57), Сулемана — Стюарт (Онуачу, 46)
Попередження: Скіпп, Ель-Ханнус — Сулемана, Угочукву.