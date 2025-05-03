Англія

Лідер лондонців уразив ворота Борнмута в домашньому поєдинку АПЛ.

Арсенал у рамках 35-го туру чемпіонату Англії-2024/25 приймає Борнмут.

У стартовому складі господарів поля опинився й центральний півзахисник Деклан Райс, для якого цей матч є 100-м за лондонців у всіх турнірах. У попередніх 99-ти він відзначився 14-ма голами й 20-ма асистами.

На 34-й хвилині сьогоднішнього протистояння 26-річний англієць відкрив рахунок у поєдинку. Завдяки голу Райса лондонці пішли на перерву з мінімальною перевагою.

Слідкуйте за другим таймом матчу Арсенал — Борнмут у нашій текстовій онлайн-трансляції.