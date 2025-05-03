Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Борнмут.

Лондонський Арсенал та Борнмут зіграють на Емірейтс у тридцять п'ятому турі англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після поразки від французького Парі Сен-Жермен (0:1), залучив до стартового складу Вайта на правий фланг оборони, тоді як Парті гратиме в центрі поля. Олександр Зінченко залишився в запасі.

Андоні Іраола, на тлі нічиєї проти Манчестер Юнайтед (1:1), використав із перших хвилин Араухо праворуч в обороні, тоді як Кук гратиме в опорній зоні, а Таверньєр розташується праворуч в атаці.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Сака, Троссар, Мартінеллі.

Запасні: Сетфорд, Тірні, Зінченко, Кларк, Меріно, Говер, Нванері, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі.



Борнмут: Аррісабалага — Араухо, Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Таверньєр, Клюйверт, Уаттара — Еванілсон.

Запасні: Денніс, Сенесі, Брукс, Скотт, Сміт, Солер, Джеббісон, Гілл, Семеньйо.



Гра Арсенал — Борнмут почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.