Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Ліверпуль.

Лондонський Челсі та Ліверпуль зіграють на Стемфорд Бридж у тридцять п'ятому турі англійської Прем'єр-ліги.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над Евертоном (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Арне Слот, після розгрому лондонського Тоттенгема (5:1), залучив до стартового складу Квансу та Цимікаса до оборони, тоді як Ендо та Джонс гратимуть у опорній зоні, а Елліотт та Жота долучаться до атаки.

Челсі: Санчес — Кайседо, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Лавія, Фернандес — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ачімпонг, Гюсто, Джеймс, Дьюзбері-Голл, Санчо, Джордж.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Цимікас — Ендо, Джонс — Салах, Елліотт, Гакпо — Жота.

Запасні: Келлегер, Конате, Діас, Собослаї, Нуньєс, Мак Аллістер, К'єза, Робертсон, Бредлі.



Гра Челсі — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.