Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 4 травня та розпочнеться о 18:30.

У 35-му турі англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Брідж зійдуться лондонський Челсі та новоспечені чемпіони країни — Ліверпуль.

НЕДІЛЯ, 4 ТРАВНЯ, 18:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Підопічні Енцо Марески перебувають у чудовій формі: три перемоги поспіль у всіх турнірах, яскрава звитяга над Юргорденом у півфіналі Ліги конференцій (4:1) та результативна гра в АПЛ проти Фулгема й Евертона. "Пенсіонери" не програють вдома з серпня й забивали у 24 матчах поспіль на Стемфорді. Попри кадрові втрати — серед яких Фофана, Гую, Келліман і дискваліфікований Мудрик — Челсі має бойовий склад і атакувальну міць, яку очолює у гарній формі Джексон.

Завдяки поразці Ноттінгем Форест від Брентфорда, лондонці мають реальні шанси поборотися за Лігу чемпіонів. І хоча перемог над діючими чемпіонами в останніх матчах у Челсі майже не було, зараз — як ніколи — час змінити цю тенденцію. До того ж, на горизонті — шанс зіграти у фіналі єврокубка, тож мотивація зашкалює.

Ліверпуль прибуває до столиці вже з золотими медалями, гарантувавши собі титул після розгрому Тоттенгема 5:1. Це 20-й титул в історії клубу — зрівнялися з Манчестер Юнайтед, а тренер Арне Слот став першим нідерландцем і лише п’ятим менеджером, який виграв АПЛ у дебютному сезоні. Команда продовжує вражати результативністю та непоступливістю: червоні не програють у травні вже 20 матчів поспіль у Прем’єр-лізі.

Слот анонсував можливу ротацію напередодні цієї гри, але на Мо Салаха це навряд чи пошириться: єгиптянин націлений на рекорд — йому залишилося лише одне взяття воріт, аби зрівнятися з легендарним Дрогба за кількістю голів за сезон серед гравців 30+. Попри святковий настрій, Ліверпуль прагне взяти 90 очок, тож битви, схоже, не уникнути.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2,14, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Мадуеке, Палмер, Нето — Джексон

ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Джонс — Салах, Еліотт, Гакпо- Діас

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