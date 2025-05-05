Англія

Еквадорський хавбек може отримати підвищення зарплати на 20% у разі виходу до Ліги чемпіонів.

Лондонський Челсі планує влітку розпочати переговори щодо нового контракту з Мойзесом Кайседо, якого клуб вважає одним із найкращих центральний півзахисників у світі. Про це повідомляє The Telegraph.

Кайседо, чий чинний контракт діє до 2031 року, став гравцем року за версією уболівальників та партнерів по команді. Його гра у поточному сезоні справила велике враження, особливо зважаючи на адаптацію до нової ролі інвертованого правого захисника під керівництвом Енцо Марески.

За інформацією джерела, у разі потрапляння Челсі до Ліги чемпіонів футболіст може розраховувати на підвищення зарплати приблизно на 20% – така опція передбачена в контрактах багатьох гравців клубу. Обговорення нового контракту очікується вже в червні, після завершення сезону.

У клубі вже продемонстрували готовність нагороджувати гравців за прогрес, як це було минулого літа з Коулом Палмером та Ніколасом Джексоном. Кайседо ж, на думку керівництва Челсі, навіть перевершив їх обох і може ще більше зміцнити свою позицію, дебютувавши в Лізі чемпіонів наступного сезону.