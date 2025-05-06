Англія

Нічия на Селхерст Парк.

У матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес не втримав перевагу і зіграв унічию 1:1 із Ноттінгем Форест на Селхерст Парк.

Лондонці вийшли вперед на 60-й хвилині завдяки точному пенальті від Еберечі Езе, проте вже за чотири хвилини захисник гостей Мурільйо результативним ударом вирівняв рахунок.

Обидві команди боролися до фінального свистка, але більше голів глядачі не побачили.

Крістал Пелес — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Езе, 60 (пен) - Мурільйо, 64

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г'юз, 61), Камада (Лерма, 87), Мітчелл — Сарр, Езе — Матета (Нкетіа, 76)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо (Морато, 81), Вільямс — Сангаре (Єйтс, 76), Домінгес (Соса, 66) — Еланга, Гіббс-Вайт, Андерсон — Вуд

Попередження: Муньйос, Камада — Домінгес, Селс, Сангаре, Вільямс, Гіббс-Вайт, Айна, Єйтс