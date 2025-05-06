Хавбек Арсеналу домовився про контракт із бразильським клубом до кінця 2028 року.
Жоржиньо, Getty Images
06 травня 2025, 00:33
Центральний півзахисник Жоржиньо покине лондонський Арсенал у червні та приєднається до Фламенго на правах вільного агента. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, угода підтверджена ще з січня, і тепер її залишилося лише офіційно оформити.
33-річний хавбек уже погодив із бразильським клубом усі умови — сторони досягли усної домовленості про контракт до літа 2028-го.
У поточному сезоні Жоржиньо провів за Арсенал 26 матчів, в яких він забив один гол та віддав п'ять асистів.