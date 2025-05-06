У клубі задоволені прогресом 18-річного англійця.
Гаррі Амасс, Getty Images
06 травня 2025, 19:29
Манчестер Юнайтед планує провести переговори щодо продовження контракту з лівим захисником Гаррі Амассом, передає журналіст Фабріціо Романо.
Повідомляється, що сторони мають обговорити оновлення угоди вже після завершення сезону-2024/25. Зараз контракт із 18-річним англійцем розраховано до кінця червня 2027-го.
У ході поточної кампанії Амасс узяв участь у п'яти матчах усіх турнірів. Ще 21 поєдинок, в яких Гаррі відзначився чотирма асистами, він відіграв за "молодіжки" МЮ.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед розглядає варіант із придбанням голкіпера Торіно.