Англія

У клубі задоволені прогресом 18-річного англійця.

Манчестер Юнайтед планує провести переговори щодо продовження контракту з лівим захисником Гаррі Амассом, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що сторони мають обговорити оновлення угоди вже після завершення сезону-2024/25. Зараз контракт із 18-річним англійцем розраховано до кінця червня 2027-го.

У ході поточної кампанії Амасс узяв участь у п'яти матчах усіх турнірів. Ще 21 поєдинок, в яких Гаррі відзначився чотирма асистами, він відіграв за "молодіжки" МЮ.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед розглядає варіант із придбанням голкіпера Торіно.