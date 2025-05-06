Англія

Перші контакти між сторонами вже відбулися.

Воротар Торіно Ваня Мілінкович-Савич може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного серба зацікавлений Манчестер Юнайтед, який уважно стежить за воротарем.

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Також наголошується, що перші контакти між сторонами вже відбулися. Його контракт з "биками" розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Мілінкович-Савич провів 36 матчів, з яких 11 на нуль при 39 пропущених м'ячах.