Англія

"Шершні" шукатимуть нового керманича.

Том Клеверлі більше не є керманичем Вотфорда, передає офіційний сайт клубу Чемпіоншипу.

Колишній гравець збірної Англії повноцінно очолив "шершнів" у квітні 2024-го. Проте, результати в сезоні-2024/25 не дозволили йому закріпитися на посаді.

Під керівництвом 35-річного англійця Вотфорд вилетів з 1/16 фіналу Кубка ліги, на виїзді поступившись Манчестер Сіті (1:2), тоді як в 1/32 Кубка Англії клуб зазнав поразки від Фулгема в Лондоні (1:4).

У Чемпіоншипі "шершні" фінішували 14-ми, набравши 57 очок у 46-ти матчах. Від зони вильоту їх відділили вісім залікових балів, а від зони плей-оф — 11.