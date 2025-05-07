Постекоглу підтвердив втрату важливого гравця перед завершенням кампанії.
Джеймс Меддісон, Getty Images
07 травня 2025, 21:59
Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу повідомив, що ключовий атакуючий півзахисник Джеймс Меддісон більше не зможе вийти на поле до кінця сезону.
За словами фахівця, футболіст зазнав травми коліна у першому матчі півфіналу Ліги Європи проти Буде/Глімт (3:1).
"На жаль, Меддісон минулого тижня травмував коліно, і схоже, що проблема серйозна. Він пропустить залишок сезону, що дуже прикро... Передусім для нього самого, бо він був важливим гравцем для нас, особливо в останній частині року та в єврокубках – саме він був рушієм багатьох наших успішних моментів.
Це справді прикро для нього, але такі ситуації переслідують нас весь сезон. І це ще одне випробування, яке ми маємо подолати", — цитує слова наставника "шпор" офіційний сайт Тоттенгема.
Цього сезону 28-річний Меддісон провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і зробив 10 результативних передач.