Англія

Постекоглу підтвердив втрату важливого гравця перед завершенням кампанії.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу повідомив, що ключовий атакуючий півзахисник Джеймс Меддісон більше не зможе вийти на поле до кінця сезону.

За словами фахівця, футболіст зазнав травми коліна у першому матчі півфіналу Ліги Європи проти Буде/Глімт (3:1).

"На жаль, Меддісон минулого тижня травмував коліно, і схоже, що проблема серйозна. Він пропустить залишок сезону, що дуже прикро... Передусім для нього самого, бо він був важливим гравцем для нас, особливо в останній частині року та в єврокубках – саме він був рушієм багатьох наших успішних моментів.

Це справді прикро для нього, але такі ситуації переслідують нас весь сезон. І це ще одне випробування, яке ми маємо подолати", — цитує слова наставника "шпор" офіційний сайт Тоттенгема.

Цього сезону 28-річний Меддісон провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і зробив 10 результативних передач.