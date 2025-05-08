Англія

"Каноніри" хочуть підписати зірку Спортінга.

Влітку Арсеналу важливо підписати центрфорварда. У сезоні-2024/25 Мікелю Артете доводиться виставляти на вістрі навіть номінального хавбека Мікеля Меріно, що ми вкотре бачили в середу в грі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Як повідомляє The Telegraph, в Арсеналі вважають нереалістичним підписання Александера Ісака. Шанси переконати Ньюкасл відпустити шведа за прийнятною ціною є низькими.

З огляду на ситуацію, спортивний директор "канонірів" Андреа Берта обрав іншого форварда — Віктора Дьокереша зі Спортінга. 26-річний швед став найбільш реальною метою. Зазначається, що при надходженні пропозицій від Манчестер Юнайтед і Арсеналу Віктор вибере клуб із Лондона.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Віктора Дьокереша в 75 мільйонів євро.