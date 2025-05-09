Півзахисник Ліверпуля став лише четвертим аргентинцем, який отримав престижну нагороду.
Алексіс Мак Аллістер, АПЛ
09 травня 2025, 14:58
Центральний півзахисник Алексіс Мак Аллістер офіційно визнаний найкращим гравцем англійської Прем’єр-ліги у квітні 2025 року.
Це перша подібна нагорода для аргентинського хавбека, який провів вражаючий місяць у складі Ліверпуля.
У квітні Мак Аллістер забив два голи та віддав одну гольову передачу у п’яти матчах. Його внесок став ключовим у здобутті другого чемпіонства Прем’єр-ліги для "червоних".
26-річний футболіст відкрив місяць ефектним дальнім ударом у матчі проти Фулгема, а вже у наступній грі з Вест Гемом з його подачі Вірджил ван Дейк забив переможний м’яч. Квітень Мак Аллістер завершив голом у розгромній перемозі над Тоттенгемом (5:1), що офіційно закріпила за Ліверпулем чемпіонський титул.
Зазначимо, що Алексіс Мак Аллістер став лише четвертим аргентинцем, який здобув нагороду "Гравець місяця" — до нього це вдавалось Серхіо Агуеро (7 разів), Карлосу Тевесу та Хуану Себастьяну Верону (по одному разу).