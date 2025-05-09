Англія

Півзахисник Ліверпуля став лише четвертим аргентинцем, який отримав престижну нагороду.

Центральний півзахисник Алексіс Мак Аллістер офіційно визнаний найкращим гравцем англійської Прем’єр-ліги у квітні 2025 року.

Це перша подібна нагорода для аргентинського хавбека, який провів вражаючий місяць у складі Ліверпуля.

У квітні Мак Аллістер забив два голи та віддав одну гольову передачу у п’яти матчах. Його внесок став ключовим у здобутті другого чемпіонства Прем’єр-ліги для "червоних".

A central figure in @LFC's title success 🏆 pic.twitter.com/Ryp7Ys1n9a — Premier League (@premierleague) May 9, 2025

26-річний футболіст відкрив місяць ефектним дальнім ударом у матчі проти Фулгема, а вже у наступній грі з Вест Гемом з його подачі Вірджил ван Дейк забив переможний м’яч. Квітень Мак Аллістер завершив голом у розгромній перемозі над Тоттенгемом (5:1), що офіційно закріпила за Ліверпулем чемпіонський титул.

Зазначимо, що Алексіс Мак Аллістер став лише четвертим аргентинцем, який здобув нагороду "Гравець місяця" — до нього це вдавалось Серхіо Агуеро (7 разів), Карлосу Тевесу та Хуану Себастьяну Верону (по одному разу).