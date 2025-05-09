Англія

Наставник Вулвергемптона здобув першу особисту нагороду в Прем’єр-лізі після п’яти перемог поспіль і збереження прописки в еліті.

Головний тренер Вулвергемптона Вітор Перейра офіційно визнаний найкращим менеджером англійської Прем’єр-ліги у квітні 2025 року.

Для португальського фахівця це перша така відзнака у його кар’єрі в АПЛ.

Під керівництвом Перейри "вовки" провели бездоганний місяць, здобувши п’ять перемог у п’яти матчах. Завдяки цьому клуб достроково забезпечив собі місце в Прем’єр-лізі на наступний сезон.

Серед здобутих перемог — важливі матчі проти Манчестер Юнайтед, Тоттенгема та Іпсвіча. Окрім цього, Вулвергемптон зберіг ворота "на замку" у поєдинках з Вест Гемом (1:0) та Лестером» (3:0), а також став єдиною командою АПЛ, яка виграла всі матчі місяця.

Зазначимо, що Вітор Перейра став п’ятим португальцем, який отримував цю нагороду. Раніше її здобували Жозе Моурінью, Андре Віллаш-Боаш, Бруну Лаже та Нуно Ешпіріту Санту — троє з них також працювали у Вулвз.