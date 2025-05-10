Англія

Хлопчина щойно дебютував у АПЛ.

Лестер за підсумками поточного сезону англійської Прем’єр-ліги залишить "елітний" дивізіон, однак це зрештою може не стосуватись певних гравців цього клубу.

Наприклад, геть нещодавно, наприкінці матчу тридцять другого туру національної першості в гостях у Брайтона (2:2) в складі "лисів" дебютував молодий англійський нападник Джейк Еванс.

16-річний юнак згодом ще додав до свого рахунку кілька ігрових хвилин проти Саутгемптона на власному полі (2:0).

Зрештою, цього вистачило для того, щоб його помітили клуби, які й надалі виступатимуть у АПЛ у наступній кампанії.

Наприклад, лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед, які цього сезону пробились до фіналу Ліги Європи УЄФА, хоча й їхні виступи на національній арені залишають бажати кращого.

ЗМІ вже мать інформацію про зацікавленість обох клубів у цьому гравцеві, і вони готові запропонувати за нього майже 15 млн євро.

Загалом за сезон Еванс на юнацькому рівні забив 15 голів у 24 матчах.