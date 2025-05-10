Англія

Колишній півзахисник Арсеналу не залишиться в клубі після завершення сезону та планує зробити крок уперед у своїй тренерській кар'єрі.

Джек Вілшир залишає Норвіч Сіті після того, як клуб вирішив шукати нового головного тренера поза межами своєї структури. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

33-річний англієць тимчасово очолював команду в останніх двох матчах сезону після відставки Йоганнеса Гоффа Торупа.

Під керівництвом Вілшира Норвіч зіграв у нульову нічию з Мідлсбро та переміг Кардіфф Сіті з рахунком 4:2. Незважаючи на успішне завершення сезону, спортивний директор клубу Бен Кнаппер підтвердив, що новий головний тренер буде запрошений ззовні.

Вілшир приєднався до Норвіча в жовтні 2024 року як член тренерського штабу першої команди після двох із половиною років роботи з молодіжною командою Арсеналу. Зараз він має намір знайти можливість очолити клуб уже на постійній основі, і, за повідомленнями, до нього вже виявляють інтерес інші команди.