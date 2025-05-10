Англія

Завершилися поєдинки 36-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У суботу, у слоті 17:00, відбулися чотири матчі чемпіонату Англії.

Зокрема, гол українця Віталія Миколенка допоміг Евертону перемогти Фулгем, а Манчестер Сіті не зумів обіграти Саутгемптон, що перебуває на 20-й сходинці в лізі.

Фулгем — Евертон 1:3

Голи: Хіменес, 17 - Миколенко, 45+3, Кін, 70, Бету, 73.

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон (Кінг, 83) — Перейра (Керні, 76), Берге (Годо, 83) — Вілсон (Вілліан, 76), Сміт-Роу (Траоре, 63), Івобі — Хіменес

Евертон: Пікфорд — Янг, Кін, Брентвейт, Миколенко — Гує (Коулман, 90), Гарнер — Гаррісон (Макніл, 62), Дукуре (Ндіає, 62), Алькарас (Іроегбунам, 85) — Бету (Калверт-Льюїн, 90)

Попередження: Берге.

Саутгемптон — Манчестер Сіті 0:0

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс — Брі, Даунс, Угочукву (Арібо, 46), Велінгтон (Меннінг, 89) — Фернандеш (Смоллбоун, 90), Сулемана (Стюарт, 89) — Діблінг (Арчер, 66)

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс (О'Райлі, 76), Аканджі, Діаш, Гвардіол — Сілва, Ковачич (Мармуш, 86) — Макейті (Доку, 46), Де Брюйне, Фоден (Савіньйо, 76) — Голанд

Попередження: Угочукву, Даунс.

Іпсвіч — Брентфорд 0:1

Гол: Шаде, 18

Іпсвіч: Палмер — Туанзебе (Джонсон, 86), О'Ши, Берджесс, Грівз — Морсі, Тейлор (Мікаель Каюсте, 62) — Гатчінсон, Чаплін (Кларк, 57), Енсісо — Делап (Гірст, 62)

Брентфорд: Флеккен — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор (Тьяго, 86), Шаде (Єнсен, 73) — Вісса (Емре Конак, 90)

Попередження: Тейлор, Гірст — Нергор, Кайоде.

Вулвергемптон — Брайтон 0:2

Голи: Велбек, 28 (пен), Груда, 85

Вулвергемптон: Са — Доерті (Гомеш, 59), Агбаду, Тоті — Семеду, Гомес (Са, 59), Андре (Мане, 90), Аїт-Нурі — Мунетсі, Гедеш (Странд Ларсен, 59) — Кунья (Бельгард, 59)

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті (Груда, 59), ван Геке, Вебстер, Еступіньян — Віффер, Балеба (Александер Гомес Амарілья, 79) — Мінте (Мітома, 80), О'Райлі (Адінгра, 59), Аярі (Гіншелвуд, 90) — Велбек

Попередження: Кунья — Віффер.