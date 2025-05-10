Англія

Оллі став найкращим бомбардиром клубу з Бірмінгема в АПЛ.

Центральний нападник Оллі Воткінс відзначився 75-м голом за Астон Віллу в чемпіонаті Англії.

На 45+6 хвилині виїзного матчу в 36-му турі АПЛ-2024/25 гравець уразив ворота Борнмута. Завдяки цьому він побив рекорд колишнього центрфорварда клубу з Бірмінгема Габріеля Агбонлахора.

Тепер саме Воткінс є найкращим бомбардиром Астон Вілли в цьому турнірі.

1. Оллі Воткінс — 182 матчі, 75 голів (33 асисти);

2. Габріель Агбонлахор — 322 матчі, 74 гола (34 асисти).

Загалом на рахунку 29-річного англійця зараз 17 результативних ударів і 13 гольових передач у 52-х поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Оллі може перебратися до Челсі.