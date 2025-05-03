Англія

Англієць може переїхати до Лондона.

Лондонський Челсі влітку може придбати нападника бірмінгемської Астон Вілли Оллі Воткінса. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" розглядає кандидатуру 29-річного англійця, як альтернативу трансферу форварда Наполі Віктора Осімгена.

Зазначається, що переговори з нігерійцем просуваються дуже важко через великі запроси гравця по зарплатні. В свою чергу, Астон Вілла готова продати Воткінса за 70 млн. євро. Така ціна цілком влаштовує Челсі.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Оллі Воткінс відіграв за Астон Віллу 50 матчів, забив 16 голів та віддав 13 результативних передач.