Англія

Іспанець зазначив, що для його команди це важка гра.

Суботній матч Прем'єр-ліги між Саутгемптоном і Манчестер Сіті завершився внічию з рахунком 0:0. Після гри коментар дав керманич "містян" Хосеп Гвардіола.

"Важко. У нас були моменти, але, на жаль, ми не змогли забити. Саутгемптон грали тільки для того, щоб захищатися, захищатися, захищатися і тягнути час. Але ми все одно набрали очко.

Я не очікував, що вони будуть захищатися так глибоко. Ми були хороші в захисті, але, на жаль, втратили моменти", — сказав Гвардіола BBC.

Манчестер Сіті в турнірній таблиці Прем'єр-ліги посідає третє місце, а Саутгемптон — 20-те.