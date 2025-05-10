Колектив Унаї Емері набрав три очки.
Борнмут — Астон Вілла, Getty Images
10 травня 2025, 21:29
У рамках 36-го туру АПЛ Борнмут на своєму полі приймав Астон Віллу. Гол Воткінса на 45+6 хвилині гри приніс гостям три очки.
Зазначимо, що Ілля Забарний провів на полі всі 90 хвилин.
Борнмут — Астон Вілла 0:1
Гол: Воткінс, 45+6
Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Брукс, 70), Забарний (Араухо, 88), Гюйсен, Керкез (Джеббісон, 89) — Адамс (Сенесі, 76), Кук — Семеньйо, Скотт (Клюйверт, 46), Таверньєр — Барбоза
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз (Торрес, 70), Дінь — Камара, Онана — Роджерс (Матсен, 90), Асенсіо (Макгінн, 70), Ремзі — Воткінс
Попередження: Скотт, Сміт, Забарний, Гюйсен — Асенсіо, Мартінес, Ремзі, Ремзі, Конса.