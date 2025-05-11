Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та лондонський Челсі.

Ньюкасл та лондонський Челсі зіграють у тридцять шостому турі англійської Прем'єр-ліги на Сент-Джеймс-Парк.

Едді Гау, на тлі нічиєї проти Брайтона (1:1), залучив до стартового складу Ботмана в трійці центральних захисників, тоді як Гордон зіграє ліворуч в атаці.

Енцо Мареска, після перемоги над Ліверпулем (3:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Ньюкасл: Поуп — Шер, Ботман, Берн — Дж. Мерфі, Тоналі, Гімараес, Лівраменто — Барнс, Ісак, Гордон.

Запасні: Дубравка, Радді, Ласеллс, Вілсон, Крафт, Осула, Лонгстафф, Майлі, Нів.



Челсі: Санчес — Кайседо, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Лавія, Фернандес — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ачімпонг, Гюсто, Джеймс, Дьюзбері-Голл, Санчо, Джордж.



Гра Ньюкасл — Челсі почнеться о 14:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.