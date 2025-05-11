Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Вест Гем.

Манчестер Юнайтед та лондонський Вест Гем зіграють у тридцять шостому турі англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.

Рубен Аморім, після перемоги над баскським Атлетіком (4:1), використав із перших хвилин Баїндира в рамці воріт, тоді як Шоу гратиме в трійці центральних захисників, Діалло та Амасс розташуються на флангах, а Маунт та Мейну зіграють під нападником.

Грем Поттер, на тлі нічиєї в дербі проти Тоттенгема (1:1), залучив до стартового складу Цоуфала на правому фланзі оборони, тоді як Родрігес гратиме в опорній зоні, а Ворд-Праус повертається на позицію під нападником.

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мазрауї, Йоро, Шоу — Діалло, Угарте, Фернандеш, Амасс — Маунт, Мейну — Гойлунн.

Запасні: Гітон, Доргу, Фредріксон, Лінделеф, Магвайр, Каземіро, Еріксен, Гарначо, Обі.



Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Тодібо, Кілман, Крессвелл — Соучек, Родрігес — Ван-Біссака, Ворд-Праус, Кудус — Боуен.

Запасні: Фабіанські, Солер, Пакета, Фюллькруг, Мавропанос, Гільєрме, Альварес, Емерсон, Фергюсон.



Гра Манчестер Юнайтед — Вест Гем почнеться о 16:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.