Англія

Манчестер Юнайтед удруге за сезон поступився Вест Гему

Фіналісти Ліги Європи готуються зіграти у Більбао в статусі двох останніх команд АПЛ перед зоною вильоту.

Манчестер Юнайтед — Вест Гем, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Юнайтед — Вест Гем 0:2

Голи: Соучек, 26, Боуен, 57



Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мазрауї, Йоро (Магвайр, 52), Шоу (Лінделеф, 52) — Діалло (Еріксен, 83), Угарте (Доргу, 59), Фернандеш, Амасс — Маунт (Гарначо, 59), Мейну — Гойлунн.



Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Емерсон, 83), Тодібо (Мавропанос, 83), Кілман, Крессвелл — Соучек, Родрігес (Альварес, 64) — Ван-Біссака, Ворд-Праус, Кудус (Солер, 73) — Боуен (Фюллькруг, 73).



Попередження: Крессвелл