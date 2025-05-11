Англія
11 травня 2025, 18:18
Манчестер Юнайтед удруге за сезон поступився Вест Гему
Фіналісти Ліги Європи готуються зіграти у Більбао в статусі двох останніх команд АПЛ перед зоною вильоту.
Манчестер Юнайтед — Вест Гем, Getty Images
11 травня 2025, 18:18
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Юнайтед — Вест Гем 0:2
Голи: Соучек, 26, Боуен, 57
Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мазрауї, Йоро (Магвайр, 52), Шоу (Лінделеф, 52) — Діалло (Еріксен, 83), Угарте (Доргу, 59), Фернандеш, Амасс — Маунт (Гарначо, 59), Мейну — Гойлунн.
Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Емерсон, 83), Тодібо (Мавропанос, 83), Кілман, Крессвелл — Соучек, Родрігес (Альварес, 64) — Ван-Біссака, Ворд-Праус, Кудус (Солер, 73) — Боуен (Фюллькруг, 73).
Попередження: Крессвелл