Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Манчестер Юнайтед — Вест Гем 0:2
Голи: Соучек, 26, Боуен, 57

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мазрауї, Йоро (Магвайр, 52), Шоу (Лінделеф, 52) — Діалло (Еріксен, 83), Угарте (Доргу, 59), Фернандеш, Амасс — Маунт (Гарначо, 59), Мейну — Гойлунн.

Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Емерсон, 83), Тодібо (Мавропанос, 83), Кілман, Крессвелл — Соучек, Родрігес (Альварес, 64) — Ван-Біссака, Ворд-Праус, Кудус (Солер, 73) — Боуен (Фюллькруг, 73).

Попередження: Крессвелл