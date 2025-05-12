Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про те, що вболівальники клубу освистали захисника Трента Александера-Арнольда, коли він виходив на заміну в матчі проти Арсеналу (2:2).

"Я не рахував кількість людей, які освистували його, і тих, хто плескав йому. Як я вже сказав, вони мають право висловити свою думку", — наводить слова Слота прес-служба Ліверпуля.

Нагадаємо, що 26-річний вихованець Ліверпуля оголосив про те, що покине стан "мерсисайдців" після закінчення нинішнього сезону. Очікується, що гравець збірної Англії поповнить лави мадридського Реала на правах вільного агента.