Іспанія

Чемпіони АПЛ можуть отримати 500 тисяч євро.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд може достроково стати гравцем мадридського Реала. Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо, 26-річний англієць раніше оголосив, що залишить склад "червоних" наприкінці цього сезону.

Проте Реал хоче здобути гравця раніше терміну – до старту клубного чемпіонату світу, який пройде з 15 червня до 13 липня. За це "вершкові" готові виплатити "червоним" близько 500 тисяч євро.

Контракт Трента із чемпіонами АПЛ розрахований до 30 червня 2025 року. Цього сезону він провів 42 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав вісім асистів.