Англія

Фулбек є рекордсменом лондонського клубу в АПЛ.

Правий захисник Джоел Ворд піде з Крістал Пелес після завершення сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу.

Контракт із 35-річним англійцем втрачає чинність наприкінці червня 2025-го. Гравець представляє "орлів" із літа 2012 року.

Зараз на рахунку Ворда 363 матчі за Крістал Пелес у всіх турнірах. Він є рекордсменом клубу за кількістю зіграних поєдинків і перемог у них в АПЛ (305, 98).

За даними transfermarkt, виступаючи за лондонців Джоел відзначився шістьма голами й десятьма асистами. У ході поточної кампанії фулбек взяв участь у двох протистояннях (12 хвилин).

Попереду в підопічних Олівера Гласнера фінальний матч Кубка Англії проти Манчестер Сіті (17.05), тоді як в АПЛ вони прийматимуть Вулвз (20.05) і гостюватимуть у Ліверпуля (25.05).