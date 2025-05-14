Англія

Залишилось тільки обрати клуб для продовження кар’єри.

Чергове літнє трансферне вікно буде супроводжуватись чутками щодо можливого переходу нападника баскського Атлетіка Ніко Вільямса.

Торік 22-річного виконавця так і не змогла підписати каталонська Барселона, і вже цього року конкуренція в "блаугранас" буде просто шаленою.

Тим часом власне футболіст повідомив своїм агентам, що зараз його можуть зацікавити виключно клуби з англійської Прем’єр-ліги.

А отже лондонські Арсенал та Челсі, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Ньюкасл можуть переходити до перемовин із "левами".

Очікується, що за два роки до завершення контракту Атлетік не розраховуватиме на продаж менше ніж за 60 млн євро.

У цьому сезоні на рахунку Ніко 44 матчі, 11 голів та сім гольових передач.