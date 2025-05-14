Англія

Однак тоді гравець обрав АЗ для продовження кар’єри.

Нідерландський захисник італійської Болоньї Сем Беукема цього сезону планує разом із командою перевершити показники навіть шаленого для "россоблу" минулого сезону в чемпіонаті, і незабаром може зачепитись ще й за Кубок Італії, якщо команда Вінченцо Італьяно переможе Мілан у вирішальній грі.

А тим часом довкола 26-річного виконавця з контрактом до 2027 року шириться дедалі більше чуток щодо можливого трансферу вже цього літа.

Один із претендентів — англійський Ліверпуль, головний тренер якого, Арне Слот, уже має зібране портфоліо на цього футболіста.

Так склалось завдяки зацікавленості Феєнорда, де раніше працював керманич "червоних", у Беукемі, коли той виступав ще за Гоу Ехед Іглз у рідному чемпіонаті.

Проте в 2021 році Сем обрав АЗ Алкмар, яка заплатив за нього 900 тис. євро, а вже за два роки Болонья викупила його за майже 8 млн євро.

"Мій дядько був ще більше схвильований, аніж я! Він у мене великий шанувальник Феєнорда, тож коли до нас додому завітав особисто Слот та зробив вражаючу презентацію свого проєкту, це було неначе родинне свято. Це була справді гарна розмова, і він показав мені речі, про які я раніше навіть і не думав.

Можна було побачити, що він підходив до футболу інакше, аніж інші менеджери, і в мене склалось справді гарне враження, як і в мого дядька. Він тоді сказав мені переходити до Феєнорда, але я сказав: "Давай почекаємо".

Я пішов до АЗ не через Арне Слота, бо на той час я не знав, як виступатиме Феєнорд. АЗ був просто більш стабільним і безпечним вибором для мене.

Іноді думаєш: "А що, якби..?", але хто може сказати, чи все було б інакше? Я був задоволений своїм вибором.

Слот потім написав мені повідомлення, побажав удачі та сказав, що, на жаль, я не обрали його клуб, але побажав мені всього найкращого в майбутньому.

Цього сезону ми грали з Ліверпулем, і я розмовляв із ним, він запитав, як у мене справи, а я сказав: "Зараз я на цьому рівні й знову граю проти вашої команди".

Він сказав: "Ви добре зіграли і здивували нас, ми не очікували, що ви будете таким агресивним і так добре володітимете м'ячем". Я думаю, він очікував легшої гри, але зробив нам справді великий комплімент", — заявив нідерландський виконавець.

Беукема в цьому сезоні провів 46 матчів, зробивши дві гольові передачі, його трансферну вартість нині оцінюють у 25 млн євро.