Англія

Трансфер незабаром має бути закрито.

Ще не встиг завершитись поточний сезон, а іспанський центральний захисник англійського Борнмута Дін Гюйсен уже перебуває в епіцентрі трансферної кампанії.

Мадридський Реал напередодні зробив офіційну пропозицію "вишням" щодо їхнього 20-річного виконавця.

І вже сьогодні представники футболіста прибули до столиці Іспанії на завершальні перемовини.

Повідомляється, що Борнмут погодився на пропозицію в майже 60 млн євро, які будуть виплачені клубу трьома частинами.

Сам Гюйсен отримає контракт на п’ять років, умови якого вже погоджено поміж сторонами, тож залишається лише поставити підпис під угодою.

Туринський Ювентус, колишній клуб захисника, при цьому отримає 10% від вартості трансферу.

Гюйсен у цьому сезоні провів 34 матчі, забив три голи та віддав один гольовий пас.