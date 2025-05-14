Іспанія

Мадридці ведуть переговори з молодим центрбеком, хоча інші топові клуби готові втрутитися.

Мадридський Реал зробив перший офіційний крок до підписання молодого іспанського центрального захисника Діна Гюйсена, надіславши контрактну пропозицію гравцю та його представникам.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, переговори між сторонами наразі тривають.

Попри інтерес від Челсі, Арсеналу та Ліверпуля, які готові вступити в боротьбу за 20-річного іспанця, пріоритетом для Гюйсена продовжує залишатися саме Реал Мадрид.

У поточному сезоні Дін Гюйсен провів 34 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.