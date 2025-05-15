Англія

27-річний футболіст змінить команду влітку.

Нападник Челсі Крістофер Нкунку вирішив змінити клуб у літнє трансферне вікно.

27-річний футболіст незадоволений відсутністю постійної ігрової практики в ключових матчах. Француз залишить лави "синіх", сторони шукають оптимальне рішення. У підписанні форварда зацікавлені Ліверпуль і Ньюкасл, а також Баварія. Сам гравець хотів би виступати за команду, що бере участь у Лізі чемпіонів.

Фахівці відомого порталу Transfermarkt оцінюють вартість Крістофера Нкунку в 45 млн євро. Чинний договір ексзірки РБ Лейпцига з лондонським клубом розрахований до 2029 року.

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