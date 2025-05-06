Італія

Мілан навряд чи оформить повноцінний трансфер гравця Челсі.

Нападник Челсі, орендований Міланом до кінця сезону-2024/25, опинився в сфері інтересів Фламенго, передає журналіст Ніколо Скіра.

Дженоа — Мілан 1:2 Відео голів та огляд матчу 05.05.2025

Вразити "россонері" своїми виступами 25-річний португалець так і не зумів, але він також не входить і до планів керманича "синіх" Енцо Марески. Таким чином уже наступного літа Феліш може знову залишити лондонський клуб.

Повідомляється, що до боротьби за підписання Жоау приєднався Фламенго, який нещодавно домовився про безкоштований перехід півзахисника Арсеналу Жоржиньо.

Контракт Феліша з Челсі розраховано до кінця червня 2031 року. Порталом transfermarkt нападник оцінюється в 25 млн євро.

У ході поточної кампанії він взяв участь у 37-ми матчах усіх турнірів, відзначившись вісьмома голами й трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка може організувати wildcard для Феліша на Клубний чемпіонат світу.