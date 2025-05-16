У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла прийматиме лондонський Тоттенгем у важливому матчі за єврокубкову зону.

П'ЯТНИЦЯ, 16 ТРАВНЯ, 21:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Підопічні Унаї Емері продовжують боротьбу за місце в Лізі чемпіонів — і кожен бал тепер на вагу золота. Астон Вілла перебуває на шостій позиції, маючи лише три очки відставання від третього Ньюкасла і зрівнюючись за очками з п’ятим місцем. Перемога у цьому матчі може стати ключем до участі в найпрестижнішому клубному турнірі Європи вдруге поспіль.

Команда Емері демонструє прагматичний, але ефективний футбол: дві поспіль перемоги з мінімальним рахунком 1:0 свідчать про злагодженість у захисті й холоднокровність в атаці. У матчі проти Тоттенгема "леви" знову зроблять ставку на організовану оборону й дії лідерів атаки — Воткінса, Роджерса та Асенсіо. Щоправда, у Віллі не зможуть розраховувати на дискваліфікованого Джейкоба Ремзі та травмованих Рашфорда і Тілеманса.

А от у таборі Тоттенгема головні думки зосереджені на іншому матчі — фіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед, що відбудеться наступного тижня в Більбао. Команда Анже Постекоглу наразі лише на 17-й позиції, але перемога в єврокубковому фіналі забезпечить їй омріяну перепустку в Лігу чемпіонів, тож лондонці, ймовірно, дадуть відпочити ключовим гравцям.

Кадрові втрати у "шпор" суттєві: Кулусевські переніс операцію на коліні й вибув на тривалий термін, Меддісон і Бергвалль також завершили сезон достроково. У матчі проти Вілли не зіграють також Вернер, Дрегушін і Скарлетт. Проте хороша новина для фанатів — повернення Сона, який, за словами тренера, отримає щонайменше півгодини ігрового часу.