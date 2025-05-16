Англія

Клуб уклав спонсорську угоду з міжнародною юридичною фірмою.

Футбольний клуб Евертон офіційно оголосив назву своєї нової домашньої арени — вона називатиметься Гілл Дікінсон Стедіум (Hill Dickinson Stadium).

Таке рішення стало результатом спонсорської угоди з міжнародною юридичною компанією Hill Dickinson.

Стадіон, який має стати новим символом клубу після переїзду з історичної арени Гудісон Парк, стане не лише сучасним футбольним об’єктом, а й частиною масштабного ребрендингу клубу.

Очікується, що нова арена відкриється найближчими роками, а партнерство з Hill Dickinson стане важливим кроком для комерційного розвитку Евертона.