Клуб уклав спонсорську угоду з міжнародною юридичною фірмою.
Фото ФК Евертон
16 травня 2025, 21:21
Футбольний клуб Евертон офіційно оголосив назву своєї нової домашньої арени — вона називатиметься Гілл Дікінсон Стедіум (Hill Dickinson Stadium).
Таке рішення стало результатом спонсорської угоди з міжнародною юридичною компанією Hill Dickinson.
Стадіон, який має стати новим символом клубу після переїзду з історичної арени Гудісон Парк, стане не лише сучасним футбольним об’єктом, а й частиною масштабного ребрендингу клубу.
Очікується, що нова арена відкриється найближчими роками, а партнерство з Hill Dickinson стане важливим кроком для комерційного розвитку Евертона.