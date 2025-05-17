У рамках 144-го фінального матчу Кубка Англії на легендарному Вемблі зійдуться Прем'єр-лігові суперники – Крістал Пелес та Манчестер Сіті. Для "орлів" це шанс увійти в історію та здобути перший великий трофей у клубному житті, а для "містян" – можливість врятувати сезон, додавши восьмий Кубок Англії до своєї багатої колекції.

СУБОТА, 17 ТРАВНЯ, 18:30. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Для Крістал Пелес ця гра – не просто фінал, а справжній матч покоління. Команда Олівера Гласнера вперше з 2016 року добралася до вирішального поєдинку Кубка Англії і втретє загалом у своїй 120-річній історії. На шляху до Вемблі "орли" продемонстрували впевнену гру, вибивши зі змагання Стокпорт, Донкастер, Мілволл, Фулгем та Астон Віллу. Вражає і статистика: лише один пропущений м’яч за весь турнір і три голи в кожному з останніх трьох раундів.

У чемпіонаті Пелес вже не претендує на єврокубки, але саме перемога в Кубку Англії гарантує їм бажане місце в Лізі Європи наступного сезону — це може стати першим європейським викликом для клубу з 1998 року. Лідер атак та команді в цілому Еберечі Езе набрав феноменальну форму — п’ять голів у останніх чотирьох матчах, включно з дублем проти Тоттенгема. У фіналі фанати лондонців чекатимуть ще одного шоу від нього, а Жан-Філіп Матета, який уже має 17 голів у сезоні, знову вийде на вістрі атаки та спробує здивувати сьогоднішнього титулованного суперника.

Для Манчестер Сіті цей фінал – останній шанс здобути трофей у поточному сезоні, який вийшов менш успішним, ніж попередні. Команда Пепа Гвардіоли вже не зможе захистити титул чемпіона, вилетіла з Ліги чемпіонів і зараз бореться за місце в топ-5 АПЛ. Тому перемога в Кубку Англії — не просто престиж, а спосіб уникнути повного фіаско та завершити цю кампанію з трофеєм, який не вдалося здобути у минулому сезоні через поразку у фіналі від територіального суперника в особі Манчестер Юнайтед.

"Містяни" впевнено йши за турнірної сіткою найстарішого футбольного турніру, перемігши Солфорд, Плімут, Лейтон Орієнт, Борнмут і Ноттінгем Форест. Навіть незважаючи на помітні втрати у складі (Родрі, Аке, Бобб, Стоунз), Сіті має достатню глибину, щоб виставити бойову одинадцятку. Де Брюйне, Гвардіол, Доку і, звісно, Ерлінг Голанд, який уже забив шість голів у чотирьох матчах проти Пелес, проте досі жодного — на Вемблі. Саме норвежець, можливо, після травми стане головним героєм дня, якщо прорве цю невдалу серію.