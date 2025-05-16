Англія

Лондонський клуб уже узгодив зарплатню з нападником Спортінга, але в боротьбу може втрутитися Челсі.

Віктор Дьокереш, шведський нападник лісабонського Спортінга, дедалі ближчий до переходу в лондонський Арсенал.

За інформацією португальського видання A Bola, між сторонами вже досягнуто домовленості щодо особистого контракту, який передбачає зарплатню у 8,3 мільйона євро на рік протягом 4–5 сезонів.

Англійці також підготували пропозицію в розмірі 75 мільйонів євро, яка відповідає очікуванням Спортінга.

Хоча Челсі ще не відмовився від ідеї підписання Дьокереша, футболіст, за даними ЗМІ, віддає перевагу саме Арсеналу, оскільки він захоплений амбітним проєктом клубу під керівництвом Мікеля Артети.

Угода може бути фіналізована вже після 26 травня, адже до цього часу Спортінг бореться за чемпіонство та Кубок Португалії. Крім того, сам Дьокереш прагне завершити сезон із титулом найкращого бомбардира Європи.

У поточному сезоні Віктор Дьокереш провів за Спортінг Лісабон 50 матчів, в яких він забив 52 голи та віддав 13 результативних передач.