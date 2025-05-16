Англія

Бірмінгемці впоралися з експериментальним складом "шпор".

Астон Вілла здобула важливу перемогу в матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги, перегравши на своєму полі лондонський Тоттенгем із рахунком 2:0.

Команда Унаї Емері контролювала хід гри й відкрила рахунок на 59-й хвилині, коли Езрі Конса вдало зіграв після стандарту. А вже на 73-й хвилині Бубакар Камара подвоїв перевагу бірмінгемців.

Попри спроби гостей змінити хід поєдинку, заміни "шпор" не дали результату. Команда з Лондона не змогла створити гольові моменти, а Вілла довела матч до впевненої перемоги, яка покращила її позиції у боротьбі за зону Ліги чемпіонів.

Астон Вілла — Тоттенгем 2:0

Голи: Конса, 59, Камара, 73

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Матсен — Камара, Онана (Барклі, 88) — Роджерс, Асенсіо, Макгінн — Воткінс (Мален, 86)

Тоттенгем: Кінські-молодший — Спенс, Дансо, Девіс, Регілон (Бентанкур, 74) — Грей, Сарр (Біссума, 53) — Одобер (Рішарлісон, 87), Сон (Соланке, 74), Мур (Джонсон, 87) — Тель

Попередження: Кеш — Грей, Тель