Англія
17 травня 2025, 00:18
Кукурелья приніс Челсі перемогу над Манчестер Юнайтед
Майбутні фіналісти єврокубків зустрілись поміж собою на Стемфорд Бридж, і Ліга конференцій виявилась сильнішою.
Челсі — Манчестер Юнайтед, Getty Images
17 травня 2025, 00:18
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Кукурелья, 71
Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету (Гюсто, 90+1), К. Палмер, Мадуеке — Джордж (Лавія, 81).
Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, Магвайр, Шоу (Гевен, 81) — Мазрауї, Каземіро (Угарте, 69), Маунт (Гарначо, 70), Доргу — Діалло, Фернандеш (Мейну, 81) — Гойлунн.
Попередження: Палмер — Фернандеш, Каземіро, Мазрауї, Діалло, Угарте, Гевен