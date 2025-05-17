Англія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють Крістал Пелес та Манчестер Сіті.

Крістал Пелес та Манчестер Сіті на Вемблі розіграють Кубок Англії.

Оліверс Гласнер, після перемоги в дербі над Тоттенгемом (2:0), використав із перших хвилин Вортона та Камаду в центрі поля.

Хосеп Гвардіола, на тлі нічиєї проти Саутгемптона (0:0), залучив до стартового складу Ортегу до рамки воріт, тоді як О'Райлі гратиме ліворуч у захисті, а Савіо, Мармуш та Доку розташуються під нападником.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Езе — Матета.

Запасні: Тернер, Ворд, Лерма, Нкетіа, Клайн, Г'юз, Ессе, Чілвелл, Девенні.



Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Де Брюйне — Савіо, Мармуш, Доку — Голанд.