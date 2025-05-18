Англія

Бірмінгемці виходять на трансферний ринок.

Аргентинський воротар бірмінгемської Астон Вілли Еміліано Мартінес, судячи з останніх подій, проводить свої останні тижні в клубі.

Саме тому "леви" мають розпочинати підготовку до нового сезону з пошуку нового "першого номера".

Варіантів на ринку є достатня кількість, проте керівництво "левів" спочатку бажають розглянути кандидатів, які вже знайомі з тонкощами виступів у АПЛ.

Саме тому в поле зору Вілли наразі потрапив резервний голкіпер Ліверпуля Куївін Келлегер, який успішно підміняв Аліссона, коли той був травмований.

26-річний воротар має контракт до 2026 року з "червоними", але його вже починає непокоїти статус стабільного запасного.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що конкуренцію бірмінгемцям готові скласти лондонський Челсі, Ньюкасл та Борнмут.

Transfermarkt оцінив Келлегера в 22 млн євро.

На рахунку Келлегера в цьому сезоні 20 пропущених м’ячів у 20 матчах, дев’ять з яких були "сухими".