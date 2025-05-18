Команда Нуну продовжує боротьбу за Лігу чемпіонів.
Вест Гем - Ноттінгем, Getty Images
18 травня 2025, 18:28
У 37 турі АПЛ Вест Гем на своєму полі приймав Ноттінгем Форест. Гості зумів втримати важливу перемогу над "молотобійцями" і продовжують боротися за потрапляння до Ліги чемпіонів.
Вест Гем — Ноттінгем Форест 1:2
Голи: Боуен, 86 - Гіббс-Вайт, 11, Міленкович, 61
Вест Гем: Ареола — Тодібо, Кілман, Крессвелл (Пакета, 59) — Цоуфал, Ворд-Праус (Солер, 59), Родрігес (Альварес, 59), Ван-Біссака — Соучек (Фюллькруг, 58) — Боуен, Кудус (Гільєрме, 80)
Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре (Даніло, 83), Андерсон (Гадсон-Одої, 83) — Домінгес (Єйтс, 90), Гіббс-Вайт (Морато, 83), Еланга (Сілва, 90) — Вуд
Попередження: Цоуфал, Родрігес, Пакета, Тодібо, Альварес, Солер — Андерсон, Мурільйо, Морато.