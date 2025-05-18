Англія

Райс приніс Арсеналу перемогу над Ньюкаслом та підсумкову другу сходинку АПЛ

Команда Мікеля Артети перетворила свій заключний матч чемпіонату на формальність, а от колектив Едді Гау досі не може бути впевненим у місці в Лізі чемпіонів.

Арсенал — Ньюкасл, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Арсенал — Ньюкасл 1:0

Гол: Райс, 55



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба (Калафіорі, 46), Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор (Жоржиньо, 90+3), Парті, Райс — Сака (Гаверц, 76), Троссар (Тірні, 88), Мартінеллі.



Ньюкасл: Поуп — Шер, Ботман (Крафт, 64), Берн — Дж. Мерфі (Майлі, 63), Гімараес, Тоналі, Лівраменто — Барнс (Віллок, 76), Вілсон (Осула, 64), Гордон.



Попередження: Гаверц, Рая, Ківьор — Крафт, Віллок, Берн