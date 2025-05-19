Англія

Тепер треба домовитись із його клубом щодо компенсації.

Англійський Ліверпуль відзначається активністю на трансферному ринку ще до офіційного початку літнього вікна переходів.

"Червоні" за ходом сезону продовжили контракти з Вірджилом Ван Дейком та Мохамедом Салахом, однак відпустили Трента Александер-Арнольда до мадридського Реала вільним агентом.

І саме з оборони й планує почати колектив Арне Слота своє літнє підсилення.

Допоки триває медогляд нідерландського правого флангового захисника леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонга, Ліверпуль працює над трансфером його можливого майбутнього партнера по захисту на протилежному боці поля.

Ідеться про угорського оборонця Борнмута Мілоша Керкеза, щодо якого "червоні" виказували інтерес ще восени минулого року.

Повідомляється, що 21-річний виконавець уже дав згоду на перехід за підсумком інтенсивних перемовин останніми днями, а клуб підготував для нього контракт до 2030 року.

Наразі Ліверпуль намагається домовитись із Борнмутом щодо відступних — "вишні" хочуть отримати 45-50 млн євро за гравця з контрактом до 2028 року.

У цьому сезоні Керкез провів 39 матчів, забив два голи та віддав шість гольових передач.