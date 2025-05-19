Англія

Перше велике літнє підсилення для команди Аморіма.

Бразильський нападник англійського Вулвергемптона Матеус Кунья провів видовищну кампанію цього сезону, тож нікого не здивував факт його потрапляння на передові позиції серед трансферних чуток майбутньої літньої кампанії переходів.

Власне, цей період уже формально розпочався, тож найбільш гарячі пропозиції розбирають одразу.

25-річний виконавець "вовків" — серед них, через що Манчестер Юнайтед, який веде гравця чи не від моменту приходу Рубена Аморіма на посаду головного тренера посеред поточного сезону, намагається якнайшвидше закрити цей трансфер.

Повідомляється, що проєкт угоди з гравцем "Червоні дияволи" мають остаточно затвердити вже найближчими днями, після чого почнеться фінальний раунд перемовин із Вулвергемптоном.

Очікувана вартість переходу близько 75 млн євро.

У цьому сезоні Кунья за 34 матчі забив 17 голів та віддав шість гольових передач.